Western Union Lahenduste Arhitekt Palgad kohas Pune Metropolitan Region

Mediaanne Lahenduste Arhitekt tasupaketi in Pune Metropolitan Region kogusumma ettevõttes Western Union on ₹4.2M year kohta. Vaata ettevõtte Western Union kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Western Union
Solution Architect
Pune, MH, India
Kokku aastas
₹4.2M
Tase
Solution Architect
Põhipalk
₹4.2M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Western Union?
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Lahenduste Arhitekt ametikoha palgapakett ettevõttes Western Union in Pune Metropolitan Region on aastase kogutasuga ₹4,919,407. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Western Union Lahenduste Arhitekt ametikoha keskmine aastane kogutasu in Pune Metropolitan Region on ₹4,442,591.

