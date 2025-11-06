Ettevõtete kataloog
Western Union
Western Union Tarkvaraarendaja Palgad kohas Pune Metropolitan Region

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Pune Metropolitan Region kogusumma ettevõttes Western Union on ₹1.85M year kohta. Vaata ettevõtte Western Union kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Western Union
DevOps Engineer
Pune, MH, India
Kokku aastas
₹1.85M
Tase
Junior
Põhipalk
₹1.85M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
6 Aastat
Millised on karjääritasemed Western Union?
Viimased Palgaandmed
Panusta

Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Western Union in Pune Metropolitan Region on aastase kogutasuga ₹3,030,526. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Western Union Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Pune Metropolitan Region on ₹1,846,136.

