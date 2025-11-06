Ettevõtete kataloog
Western Union
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

  • India

Western Union Andmeteadlane Palgad kohas India

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Western Union on ₹2.72M year kohta. Vaata ettevõtte Western Union kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Western Union
Senior Decision. Scientist
Pune, MH, India
Kokku aastas
₹2.72M
Tase
-
Põhipalk
₹2.51M
Stock (/yr)
₹0
Boonus
₹210K
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
8 Aastat
Millised on karjääritasemed Western Union?
+₹5.03M
+₹5.03M
+₹7.72M
+₹7.72M
+₹1.73M
+₹1.73M
+₹3.03M
+₹3.03M
+₹1.91M
+₹1.91M
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Western Union in India on aastase kogutasuga ₹5,262,392. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Western Union Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹2,514,287.

Muud ressursid