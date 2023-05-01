WEKA Palgad

Ettevõtete kataloog
WEKA palk ulatub $145,884 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $323,375 Äri Arendus ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest WEKA. Viimati uuendatud: 9/20/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $146K
Äri Arendus
$323K
Müük
$225K

Tarkvaraarenduse Juht
$322K
KKK

The highest paying role reported at WEKA is Äri Arendus at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $323,375. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at WEKA is $273,905.

