Tarkvaraarendaja tasu in Warsaw Metropolitan Area ettevõttes Waymo ulatub PLN 80.1K year kohta taseme L3 puhul kuni PLN 97.1K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Warsaw Metropolitan Area kogusumma on PLN 87K. Vaata ettevõtte Waymo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
(Algajate Tase)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
Lisa KompVõrdle Tasemeid

Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
WMU

Waymo ettevõttes kuuluvad WMUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Süsteemiinsener

Teadur

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Waymo in Warsaw Metropolitan Area on aastase kogutasuga PLN 112,939. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Waymo Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Warsaw Metropolitan Area on PLN 87,756.

