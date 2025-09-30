Ettevõtete kataloog
Waymo
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Poland

Waymo Tarkvaraarendaja Palgad kohas Poland

Tarkvaraarendaja tasu in Poland ettevõttes Waymo ulatub PLN 80.1K year kohta taseme L3 puhul kuni PLN 97.1K year kohta taseme L4 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Poland kogusumma on PLN 87K. Vaata ettevõtte Waymo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
(Algajate Tase)
PLN 80.1K
PLN 53.4K
PLN 17.6K
PLN 9.2K
L4
PLN 97.1K
PLN 64.9K
PLN 24K
PLN 8.2K
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Vaata 3 Rohkem Tasemeid
PLN 160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
WMU

Waymo ettevõttes kuuluvad WMUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

WMUs are Waymo's version of RSUs



Kaasatud ametinimetused

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Süsteemiinsener

Teadur

KKK

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Tarkvaraarendaja در Waymo in Poland برابر کل دستمزد سالانه PLN 112,939 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Waymo برای نقش Tarkvaraarendaja in Poland برابر PLN 87,756 است.

Muud ressursid