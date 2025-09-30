Ettevõtete kataloog
Mediaanne Tootejuht tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma ettevõttes Waymo on $418K year kohta. Vaata ettevõtte Waymo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Mediaan pakk
company icon
Waymo
Product Manager
San Francisco, CA
Kokku aastas
$418K
Tase
L5
Põhipalk
$233K
Stock (/yr)
$150K
Boonus
$35K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
7 Aastat
Millised on karjääritasemed Waymo?

$160K

Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
WMU

Waymo ettevõttes kuuluvad WMUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

WMUs are Waymo's version of RSUs



KKK

Kõrgeima palgaga Tootejuht ametikoha palgapakett ettevõttes Waymo in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $575,791. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Waymo Tootejuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $393,000.

