Riistvarainsener tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Waymo ulatub $200K year kohta taseme L4 puhul kuni $479K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $502K. Vaata ettevõtte Waymo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Waymo ettevõttes kuuluvad WMUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
WMUs are Waymo's version of RSUs