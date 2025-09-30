Ettevõtete kataloog
Waymo
Waymo Riistvarainsener Palgad kohas San Francisco Bay Area

Riistvarainsener tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes Waymo ulatub $200K year kohta taseme L4 puhul kuni $479K year kohta taseme L6 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $502K. Vaata ettevõtte Waymo kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/30/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$200K
$175K
$25K
$0
L5
$394K
$200K
$156K
$38.4K
L6
$479K
$250K
$175K
$54.7K
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
WMU

Waymo ettevõttes kuuluvad WMUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

WMUs are Waymo's version of RSUs



KKK

Kõrgeima palgaga Riistvarainsener ametikoha palgapakett ettevõttes Waymo in San Francisco Bay Area on aastase kogutasuga $540,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Waymo Riistvarainsener ametikoha keskmine aastane kogutasu in San Francisco Bay Area on $426,000.

