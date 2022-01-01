Ettevõtete kataloog
VTS
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

VTS Palgad

VTS palk ulatub $88,200 kogutasus aastas Ärianalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $850,944 Värbaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest VTS. Viimati uuendatud: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $115K

Full-Stack tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $155K
Toote Disainer
Median $92K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Toote Juht
Median $116K
Ärianalüütik
$88.2K
Klienditeenindus
$118K
Kliendi Edu
$179K
Andmeteadlane
$161K
Riistvara Insener
$107K
Projekti Juht
$114K
Värbaja
$851K
Müük
$189K
Müügi Insener
$161K
Küberturbe Analüütik
$116K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

VTS ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (25.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

VTS ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes VTS on Värbaja at the Common Range Average level aastase kogutasuga $850,944. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte VTS keskmine aastane kogutasu on $116,920.

Esiletõstetud töökohad

    VTS jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Pluralsight
  • BlueVine
  • Bluecrew
  • Bamboo Rose
  • Shiftsmart
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid