VTB Palgad

VTB palk ulatub $23,780 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $165,340 Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest VTB. Viimati uuendatud: 9/11/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $41.3K

Backend tarkvarainsener

Andmeinsener

DevOps insener

Andmeteadlane
Median $32.8K
Lahenduste Arhitekt
Median $83.8K

Toote Disainer
Median $44.9K
Projektijuht
Median $40.3K
Ärianalüütik
Median $41.1K
Tootejuht
Median $54K
Andmeanalüütik
$23.8K
Finantsanalüütik
$44.9K
Inimressursid
$89.8K
Infotehnoloog (IT)
$165K
Turundus
$52.7K
Müük
$34.1K
Tehnilise Programmi Juht
$128K
Riskikapitalist
$117K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes VTB on Infotehnoloog (IT) at the Common Range Average level aastase kogutasuga $165,340. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte VTB keskmine aastane kogutasu on $44,919.

