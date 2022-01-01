Ettevõtete kataloog
Volvo Car Palgad

Volvo Car palk ulatub $4,814 kogutasus aastas Tehniline Kirjutaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Ärioperatsioonid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Volvo Car. Viimati uuendatud: 10/17/2025

Tarkvaraarendaja
Median $66.3K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Tootejuht
Median $71.1K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $96.3K

Andmeteadlane
Median $64K
Raamatupidaja
$24.1K
Ärioperatsioonid
$201K
Ärianalüütik
$82.6K
Andmeanalüütik
$58.7K
Riistvarainsener
$22.6K
Tööstuslikku Disainer
$5.9K
Turundus
$52.6K
Mehaanikinsener
$24.9K
Toote Disainer
$83K
Värbaja
$90.2K
Lahenduste Arhitekt
$69K
Tehniline Kirjutaja
$4.8K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Volvo Car on Ärioperatsioonid at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Volvo Car keskmine aastane kogutasu on $65,187.

