  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

  • Sofia City Province

VMware Tarkvaraarendaja Palgad kohas Sofia City Province

Tarkvaraarendaja tasu in Sofia City Province ettevõttes VMware ulatub BGN 45K year kohta taseme P1 puhul kuni BGN 224K year kohta taseme Staff Engineer 2 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Sofia City Province kogusumma on BGN 115K.

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MTS 1
P1(Algajate Tase)
BGN 45K
BGN 38.8K
BGN 3.9K
BGN 2.3K
MTS 2
P2
BGN 73.9K
BGN 56.8K
BGN 11.5K
BGN 5.6K
MTS 3
P3
BGN 101K
BGN 79.2K
BGN 15.8K
BGN 5.5K
Senior MTS
P4
BGN 121K
BGN 93.9K
BGN 18.9K
BGN 7.8K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

VMware ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)



Kaasatud ametinimetused

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Saidi töökindluse insener

Süsteemiinsener

