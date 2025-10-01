Tarkvaraarendaja tasu in Ireland ettevõttes VMware ulatub €85.7K year kohta taseme P1 puhul kuni €176K year kohta taseme Staff Engineer 1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Ireland kogusumma on €130K. Vaata ettevõtte VMware kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MTS 1
€85.7K
€77.1K
€0
€8.6K
MTS 2
€82.1K
€65.7K
€7.6K
€8.7K
MTS 3
€114K
€84.9K
€19.2K
€9.5K
Senior MTS
€150K
€106K
€31.7K
€12K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
VMware ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi