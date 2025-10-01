Tarkvaraarendaja tasu in China ettevõttes VMware ulatub CN¥50K year kohta taseme P2 puhul kuni CN¥144K year kohta taseme Staff Engineer 1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in China kogusumma on CN¥77.6K. Vaata ettevõtte VMware kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MTS 1
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
VMware ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)
Kaasatud ametinimetusedLisa uus ametinimi