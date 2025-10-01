Ettevõtete kataloog
VMware
VMware Tarkvaraarendaja Palgad kohas China

Tarkvaraarendaja tasu in China ettevõttes VMware ulatub CN¥50K year kohta taseme P2 puhul kuni CN¥144K year kohta taseme Staff Engineer 1 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in China kogusumma on CN¥77.6K. Vaata ettevõtte VMware kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MTS 1
P1(Algajate Tase)
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
MTS 2
P2
CN¥50K
CN¥42.9K
CN¥5.1K
CN¥2K
MTS 3
P3
CN¥72.2K
CN¥55.8K
CN¥12.8K
CN¥3.6K
Senior MTS
P4
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥ --
CN¥160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Praktikantide palgad

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

VMware ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)



Kaasatud ametinimetused

Lisa uus ametinimi

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Võrguinsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Tootmise tarkvarainsener

Saidi töökindluse insener

Süsteemiinsener

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes VMware in China on aastase kogutasuga CN¥182,747. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte VMware Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in China on CN¥67,288.

Muud ressursid