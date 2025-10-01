Tootejuht tasu in San Francisco Bay Area ettevõttes VMware ulatub $193K year kohta taseme P3 puhul kuni $460K year kohta taseme P7 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in San Francisco Bay Area kogusumma on $310K. Vaata ettevõtte VMware kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/1/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
P3
$193K
$155K
$18.8K
$19.2K
P4
$248K
$186K
$34K
$28K
P5
$277K
$208K
$35.2K
$33.3K
P6
$319K
$234K
$50.6K
$34.9K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
VMware ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (12.50% poolaastas)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (12.50% poolaastas)