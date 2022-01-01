Ettevõtete kataloog
VK Palgad

VK palk ulatub $16,887 kogutasus aastas Ärioperatsioonide Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $201,000 Andmeteaduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest VK. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Junior Software Engineer $20.5K
Software Engineer $42.8K
Senior Software Engineer $64.9K
Lead Software Engineer $72.8K

iOS insener

Android insener

Mobiilirakenduste tarkvarainsener

Frontend tarkvarainsener

Masinõppe insener

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Andmeinsener

Tootmise tarkvarainsener

Turvalisuse tarkvarainsener

DevOps insener

Saidi töökindluse insener

Andmeteadlane
Junior Data Scientist $20.4K
Data Scientist $42.6K
Senior Data Scientist $57.7K
Tootejuht
Product Manager $52K
Senior Product Manager $48.8K

Andmeanalüütik
Median $39K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $80.2K
Toote Disainer
Median $36.6K

UI disainer

Projektijuht
Median $45.4K
Küberturvalisuse Analüütik
Median $30K
Turundus
Median $31.5K
Ärioperatsioonide Juht
$16.9K
Ärianalüütik
$18.2K
Äri Arendus
$47.2K
Andmeteaduse Juht
$201K
Riistvarainsener
$101K
Inimressursid
$31.8K
Infotehnoloog (IT)
$47K
Õiguslik
$32K
Värbaja
$37.3K
Lahenduste Arhitekt
$62.6K

Andmete arhitekt

Tehnilise Programmi Juht
$70.2K
UX Uurija
$34.7K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

VK ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes VK on Andmeteaduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $201,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte VK keskmine aastane kogutasu on $42,804.

