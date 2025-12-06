Ettevõtete kataloog
Keskmine Tehnilise Programmi Juht kogutasu in United States ettevõttes Vizient ulatub $88.2K kuni $123K year kohta. Vaata ettevõtte Vizient kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Keskmine Kogutasu

$94.5K - $111K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$88.2K$94.5K$111K$123K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Tehnilise Programmi Juht andmete sisestusts ettevõttes Vizient avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

Millised on karjääritasemed Vizient?

KKK

Kõrgeima palgaga Tehnilise Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Vizient in United States on aastase kogutasuga $122,850. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Vizient Tehnilise Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $88,200.

Muud ressursid

