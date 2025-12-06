Ettevõtete kataloog
Vizient
  • Palgad
  • Andmeteadlane

  • Kõik Andmeteadlane Palgad

Vizient Andmeteadlane Palgad

Mediaanne Andmeteadlane tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Vizient on $138K year kohta. Vaata ettevõtte Vizient kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Vizient
Data Scientist
Chicago, IL
Kokku aastas
$138K
Tase
L1
Põhipalk
$120K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$18K
Aastat ettevõttes
1 Aasta
Aastat kogemust
5 Aastat
Millised on karjääritasemed Vizient?
Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes Vizient in United States on aastase kogutasuga $192,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Vizient Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $138,000.

Muud ressursid

