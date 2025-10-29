Ettevõtete kataloog
Vivian Health
Vivian Health Toote Disainer Palgad

Mediaanne Toote Disainer tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Vivian Health on $221K year kohta. Vaata ettevõtte Vivian Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
company icon
Vivian Health
Product Designer
Helena, MT
Kokku aastas
$221K
Tase
-
Põhipalk
$193K
Stock (/yr)
$16K
Boonus
$12K
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
15 Aastat
Millised on karjääritasemed Vivian Health?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Panusta

Kaasatud ametinimetused

UX disainer

KKK

Kõrgeima palgaga Toote Disainer ametikoha palgapakett ettevõttes Vivian Health in United States on aastase kogutasuga $230,640. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Vivian Health Toote Disainer ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $201,000.

Muud ressursid