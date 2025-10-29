Ettevõtete kataloog
Vitech
Vitech Ärianalüütik Palgad

Mediaanne Ärianalüütik tasupaketi in United States kogusumma ettevõttes Vitech on $72K year kohta. Vaata ettevõtte Vitech kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 10/29/2025

Mediaan pakk
Vitech
Solutions Analyst
Orlando, FL
Kokku aastas
$72K
Tase
L2
Põhipalk
$72K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Vitech?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
KKK

Kõrgeima palgaga Ärianalüütik ametikoha palgapakett ettevõttes Vitech in United States on aastase kogutasuga $169,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Vitech Ärianalüütik ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $72,000.

Muud ressursid