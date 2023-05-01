Ettevõtete kataloog
Visual Data Media Services
Visual Data Media Services Palgad

Visual Data Media Services palk ulatub $32,249 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $110,550 Andmeanalüütik ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Visual Data Media Services. Viimati uuendatud: 9/16/2025

$160K

Andmeanalüütik
$111K
Turundusoperatsioonid
$45.7K
Müük
$79.6K

Tarkvaraarendaja
$32.2K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Visual Data Media Services on Andmeanalüütik at the Common Range Average level aastase kogutasuga $110,550. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Visual Data Media Services keskmine aastane kogutasu on $62,653.

