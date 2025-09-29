Ettevõtete kataloog
Visma
  • Palgad
  • Tarkvaraarendaja

  • Kõik Tarkvaraarendaja Palgad

Visma Tarkvaraarendaja Palgad

Mediaanne Tarkvaraarendaja tasupaketi in Norway kogusumma ettevõttes Visma on NOK 700K year kohta.

Mediaan pakk
company icon
Visma
Web Developer
Oslo, OS, Norway
Kokku aastas
NOK 700K
Tase
L2
Põhipalk
NOK 700K
Stock (/yr)
NOK 0
Boonus
NOK 0
Aastat ettevõttes
3 Aastat
Aastat kogemust
3 Aastat
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarendaja ametikoha palgapakett ettevõttes Visma in Norway on aastase kogutasuga NOK 1,440,968. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Visma Tarkvaraarendaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in Norway on NOK 699,677.

