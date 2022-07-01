Ettevõtete kataloog
Virta Health
Virta Health Palgad

Virta Health mediaanpalk on $215,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Virta Health. Viimati uuendatud: 9/2/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $215K

Backend tarkvarainsener

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Virta Health ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Virta Health on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $215,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Virta Health keskmine aastane kogutasu on $215,000.

Muud ressursid