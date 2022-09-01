Ettevõtete kataloog
Virginia Tech
Virginia Tech Palgad

Virginia Tech palk ulatub $33,150 kogutasus aastas Biomeditsiiniinsener ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $91,540 Materjaliteaduse Insener ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Virginia Tech. Viimati uuendatud: 9/1/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $80K
Graduate Research Assistant
Median $34.6K
Andmeteadlane
Median $68.6K

Riistvarainsener
Median $42K
Biomeditsiiniinsener
$33.2K
Keemiainsener
$51K

Uurimisinsener

Infotehnoloog (IT)
$78K
Materjaliteaduse Insener
$91.5K
Lahenduste Arhitekt
$75.4K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Virginia Tech on Materjaliteaduse Insener at the Common Range Average level aastase kogutasuga $91,540. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Virginia Tech keskmine aastane kogutasu on $68,640.

Muud ressursid