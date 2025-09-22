Ettevõtete kataloog
Vinted
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Äri Arendus

  • Kõik Äri Arendus Palgad

Vinted Äri Arendus Palgad

Keskmine Äri Arendus kogutasu in Lithuania ettevõttes Vinted ulatub €52.8K kuni €76.7K year kohta. Vaata ettevõtte Vinted kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Kogutasu

€59.9K - €69.6K
Lithuania
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
€52.8K€59.9K€69.6K€76.7K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 3 veel Äri Arendus andmete sisestusts ettevõttes Vinted avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk

€141K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt €26.5K+ (mõnikord €265K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Vinted ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Äri Arendus pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

The highest paying salary package reported for a Äri Arendus at Vinted in Lithuania sits at a yearly total compensation of €76,675. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vinted for the Äri Arendus role in Lithuania is €52,835.

Esiletõstetud töökohad

    Vinted jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid