Ettevõtete kataloog
Vinted
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Vinted Palgad

Vinted palk ulatub $33,163 kogutasus aastas Värbaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $127,917 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Vinted. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
IC2 $49.6K
IC3 $79.6K

Backend tarkvarainsener

Värbaja
Median $33.2K
Äri Arendus
$73.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Andmeanalüütik
$73.1K
Andmeteadlane
$90K
Inimressursid
$58.6K
Õiguslik
$110K
Turundusoperatsioonid
$49.7K
Toote Disainer
$70.1K
Tootejuht
$99.5K
Tarkvaraarenduse Juht
$128K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Vinted ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

On küsimus? Küsi kogukonnalt.

Külasta Levels.fyi kogukonda, et suhelda erinevate ettevõtete töötajatega, saada karjäärinõuandeid ja palju muud.

Külasta kohe!

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Vinted on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $127,917. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Vinted keskmine aastane kogutasu on $73,173.

Esiletõstetud töökohad

    Vinted jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Snapdeal
  • Freshly
  • Jane
  • Tradesy
  • Depop
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid