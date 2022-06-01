Ettevõtete kataloog
VillageMD
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

VillageMD Palgad

VillageMD palk ulatub $77,385 kogutasus aastas Inimressursid ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $179,100 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest VillageMD. Viimati uuendatud: 10/9/2025

$160K

Saa Palka, Mitte Mängitud

Oleme läbi rääkinud tuhandeid pakkumisi ja saavutame regulaarselt $30K+ (mõnikord $300K+) tõuse. Lase oma palk läbi rääkida või oma CV läbi vaadata tõeliste ekspertide poolt - värbajatest, kes teevad seda iga päev.

Tarkvaraarendaja
Median $150K
Ärianalüütik
$106K
Inimressursid
$77.4K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Turundusoperatsioonid
$94.5K
Tarkvaraarenduse Juht
$179K
Tehnilise Programmi Juht
$168K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes VillageMD on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $179,100. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte VillageMD keskmine aastane kogutasu on $127,763.

Esiletõstetud töökohad

    VillageMD jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • 98point6
  • Evidation Health
  • Grand Rounds Health
  • Wheel
  • MedStar Health
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid