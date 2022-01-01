Ettevõtete kataloog
ViacomCBS
ViacomCBS Palgad

ViacomCBS palk ulatub $61,762 kogutasus aastas Ärioperatsioonide Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $413,055 Inimressursid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ViacomCBS. Viimati uuendatud: 8/29/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
L1 $110K
L2 $137K
L3 $184K
L4 $237K

Backend tarkvarainsener

Full-Stack tarkvarainsener

Andmeinsener

DevOps insener

Saidi töökindluse insener

Tootejuht
L1 $78.6K
L2 $148K
L3 $132K
L4 $238K
Tarkvaraarenduse Juht
Median $307K

Ärianalüütik
Median $134K
Andmeanalüütik
Median $121K
Andmeteadlane
Median $209K
Toote Disainer
Median $160K
Lahenduste Arhitekt
Median $213K

Andmete arhitekt

Turundus
Median $118K
Programmijuht
Median $150K
Projektijuht
Median $105K
Finantsanalüütik
Median $110K
Raamatupidaja
$79.7K
Ärioperatsioonide Juht
$61.8K
Äri Arendus
$328K
Tekstikirjutaja
$92.5K
Inimressursid
$413K
Õiguslik
$131K
Juhtimiskonsultant
$134K
Turundusoperatsioonid
$99.5K
Toote Disaini Juht
$209K
Värbaja
Median $100K
Müük
$221K
Küberturvalisuse Analüütik
$133K
Tehnilise Programmi Juht
$101K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


Õiguste omandamise graafik

33.33%

AASTA 1

33.33%

AASTA 2

33.33%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

ViacomCBS ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33.33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.33% aastas)

  • 33.33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.33% aastas)

  • 33.33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.33% aastas)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes ViacomCBS on Inimressursid at the Common Range Average level aastase kogutasuga $413,055. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte ViacomCBS keskmine aastane kogutasu on $134,200.

