ViacomCBS Palgad

ViacomCBS palk ulatub $61,762 kogutasus aastas Ärioperatsioonide Juht ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $413,055 Inimressursid ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest ViacomCBS. Viimati uuendatud: 8/29/2025
33.33%
AASTA 1
33.33%
AASTA 2
33.33%
AASTA 3
ViacomCBS ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33.33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.33% aastas)
33.33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.33% aastas)
33.33% õigused omandatakse 3rd-AASTA (33.33% aastas)
