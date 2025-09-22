Keskmine Müügiinsener kogutasu in United States ettevõttes Verkada ulatub $84K kuni $117K year kohta. Vaata ettevõtte Verkada kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025
Keskmine Kogutasu
10%
AASTA 1
20%
AASTA 2
30%
AASTA 3
40%
AASTA 4
Verkada ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
10% õigused omandatakse 1st-AASTA (10.00% aastas)
20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.67% igakuiselt)
30% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.50% igakuiselt)
40% õigused omandatakse 4th-AASTA (3.33% igakuiselt)
15%
AASTA 1
25%
AASTA 2
30%
AASTA 3
30%
AASTA 4
Verkada ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
30% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.50% igakuiselt)
30% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.50% igakuiselt)