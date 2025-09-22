Ettevõtete kataloog
Verkada
Verkada Tuluoperatsioonid Palgad

Mediaanne Tuluoperatsioonid tasupaketi kogusumma ettevõttes Verkada on $190K year kohta. Vaata ettevõtte Verkada kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Mediaan pakk
company icon
Verkada
Revenue Operations
San Mateo, CA
Kokku aastas
$190K
Tase
L4
Põhipalk
$190K
Stock (/yr)
$0
Boonus
$0
Aastat ettevõttes
2 Aastat
Aastat kogemust
2 Aastat
Millised on karjääritasemed Verkada?

$160K

Viimased Palgaandmed
Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Õiguste omandamise graafik

10%

AASTA 1

20%

AASTA 2

30%

AASTA 3

40%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Verkada ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 10% õigused omandatakse 1st-AASTA (10.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 30% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.50% igakuiselt)

  • 40% õigused omandatakse 4th-AASTA (3.33% igakuiselt)

15%

AASTA 1

25%

AASTA 2

30%

AASTA 3

30%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Verkada ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 30% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.50% igakuiselt)

  • 30% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.50% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Tuluoperatsioonid ametikoha palgapakett ettevõttes Verkada on aastase kogutasuga $226,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Verkada Tuluoperatsioonid ametikoha keskmine aastane kogutasu on $185,000.

