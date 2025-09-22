Ettevõtete kataloog
Verkada
Verkada Värbaja Palgad

Värbaja tasu in United States ettevõttes Verkada ulatub $135K year kohta taseme L2 puhul kuni $170K year kohta taseme L5 puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in United States kogusumma on $150K. Vaata ettevõtte Verkada kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 9/22/2025

Keskmine Hüvitis Tase
Lisa KompVõrdle Tasemeid
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
L2
$135K
$133K
$2.5K
$0
L3
$119K
$119K
$0
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$170K
$163K
$7.5K
$0
Õiguste omandamise graafik

10%

AASTA 1

20%

AASTA 2

30%

AASTA 3

40%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Verkada ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 10% õigused omandatakse 1st-AASTA (10.00% aastas)

  • 20% õigused omandatakse 2nd-AASTA (1.67% igakuiselt)

  • 30% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.50% igakuiselt)

  • 40% õigused omandatakse 4th-AASTA (3.33% igakuiselt)

15%

AASTA 1

25%

AASTA 2

30%

AASTA 3

30%

AASTA 4

Aktsia tüüp
Options

Verkada ettevõttes kuuluvad Options 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 15% õigused omandatakse 1st-AASTA (15.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 30% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.50% igakuiselt)

  • 30% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.50% igakuiselt)



KKK

Kõrgeima palgaga Värbaja ametikoha palgapakett ettevõttes Verkada in United States on aastase kogutasuga $178,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Verkada Värbaja ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $120,000.

