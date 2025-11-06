Ettevõtete kataloog
Verizon
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Tarkvaraarenduse Juht

  • Kõik Tarkvaraarenduse Juht Palgad

  • India

Verizon Tarkvaraarenduse Juht Palgad kohas India

Mediaanne Tarkvaraarenduse Juht tasupaketi in India kogusumma ettevõttes Verizon on ₹5.79M year kohta. Vaata ettevõtte Verizon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025

Mediaan pakk
company icon
Verizon
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Kokku aastas
₹5.79M
Tase
SMTS
Põhipalk
₹4.28M
Stock (/yr)
₹638K
Boonus
₹867K
Aastat ettevõttes
5 Aastat
Aastat kogemust
10 Aastat
Millised on karjääritasemed Verizon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Viimased Palgaandmed
LisaLisa hüvitisLisa hüvitis

Ettevõte

Asukoht | Kuupäev

Taseme nimetus

Märgis

Kogemuse aastad

Kokku / Ettevõttes

Kogutasustus

Põhipalk | Aktsiaoption (aasta) | Boonus
Palku ei leitud
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Ekspordi andmedVaata vabade töökohtade

Õiguste omandamise graafik

33%

AASTA 1

33%

AASTA 2

34%

AASTA 3

Aktsia tüüp
RSU

Verizon ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)

  • 33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)

  • 34% õigused omandatakse 3rd-AASTA (34.00% aastas)

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

Aktsia tüüp
RSU

Verizon ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)



Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Tarkvaraarenduse Juht pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Tarkvaraarenduse Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Verizon in India on aastase kogutasuga ₹14,815,154. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Verizon Tarkvaraarenduse Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in India on ₹5,563,922.

Esiletõstetud töökohad

    Verizon jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • T-Mobile
  • Harmonic
  • TDS
  • Comcast
  • AT&T
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid