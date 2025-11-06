Tarkvaraarendaja tasu in Greater Hyderabad Area ettevõttes Verizon ulatub ₹1.02M year kohta taseme MTS 1 puhul kuni ₹4.89M year kohta taseme PMTS puhul. Mediaanne yearne tasupaketi in Greater Hyderabad Area kogusumma on ₹1.46M. Vaata ettevõtte Verizon kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 11/6/2025
Taseme Nimetus
Kokku
Põhipalk
Aktsiad
Boonus
MTS 1
₹1.02M
₹933K
₹56.5K
₹28.3K
MTS 2
₹1.39M
₹1.22M
₹96.2K
₹68.5K
MTS 3
₹2.62M
₹2.31M
₹227K
₹76.8K
MTS 4
₹3.51M
₹3.08M
₹300K
₹130K
Ettevõte
Taseme nimetus
Kogemuse aastad
Kogutasustus
|Palku ei leitud
33%
AASTA 1
33%
AASTA 2
34%
AASTA 3
Verizon ettevõttes kuuluvad RSUs 3-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
33% õigused omandatakse 1st-AASTA (33.00% aastas)
33% õigused omandatakse 2nd-AASTA (33.00% aastas)
34% õigused omandatakse 3rd-AASTA (34.00% aastas)
25%
AASTA 1
25%
AASTA 2
25%
AASTA 3
25%
AASTA 4
Verizon ettevõttes kuuluvad RSUs 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:
25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)
25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)
25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)
