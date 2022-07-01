Ettevõtete kataloog
Verana Health
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Verana Health Palgad

Verana Health palk ulatub $161,000 kogutasus aastas Andmeteadlane ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $192,500 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Verana Health. Viimati uuendatud: 10/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Tarkvaraarendaja
Median $193K
Andmeteadlane
Median $161K
Tootejuht
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Verana Health on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $192,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Verana Health keskmine aastane kogutasu on $176,880.

Esiletõstetud töökohad

    Verana Health jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Dropbox
  • Flipkart
  • Apple
  • Lyft
  • Roblox
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid