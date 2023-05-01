Ettevõtete kataloog
VAST Data Palgad

VAST Data palk ulatub $124,443 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $741,411 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest VAST Data. Viimati uuendatud: 9/14/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $124K
Klienditeenindus
$150K
Tarkvaraarenduse Juht
$741K

Õiguste omandamise graafik

25%

AASTA 1

25%

AASTA 2

25%

AASTA 3

25%

AASTA 4

VAST Data ettevõttes kuuluvad Aktsia/kapitali toetused 4-aastase õiguste omandamise graafiku alla:

  • 25% õigused omandatakse 1st-AASTA (25.00% aastas)

  • 25% õigused omandatakse 2nd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 3rd-AASTA (2.08% igakuiselt)

  • 25% õigused omandatakse 4th-AASTA (2.08% igakuiselt)

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes VAST Data on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $741,411. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte VAST Data keskmine aastane kogutasu on $149,763.

