Vasion Palgad

Vasion palk ulatub $52,260 kogutasus aastas Infotehnoloog (IT) ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $125,000 Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Vasion. Viimati uuendatud: 9/14/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $125K
Infotehnoloog (IT)
$52.3K
Müük
$89.6K

Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Vasion on Tarkvaraarendaja aastase kogutasuga $125,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Vasion keskmine aastane kogutasu on $89,550.

Esiletõstetud töökohad

    Vasion jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

