Varonis
Varonis Palgad

Varonis palk ulatub $64,675 kogutasus aastas Küberturvalisuse Analüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $203,732 Tootejuht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Varonis. Viimati uuendatud: 9/14/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $204K
Müük
Median $110K

Infotehnoloog (IT)
$84.6K
Turundus
$134K
Tootejuht
$204K
Värbaja
$66.5K
Müügiinsener
$131K
Küberturvalisuse Analüütik
$64.7K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Varonis on Tootejuht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $203,732. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Varonis keskmine aastane kogutasu on $125,409.

