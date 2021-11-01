Ettevõtete kataloog
Varicent Palgad

Varicent palk ulatub $8,654 kogutasus aastas Andmeanalüütik ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $141,924 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Varicent. Viimati uuendatud: 9/14/2025

$160K

Tarkvaraarendaja
Median $86.2K

Full-Stack tarkvarainsener

Kvaliteedikontrolli (QA) tarkvarainsener

Tarkvaraarenduse Juht
Median $142K
Tootejuht
Median $94.3K

Ärianalüütik
$73.9K
Andmeanalüütik
$8.7K
Andmeteadlane
$114K
Turundus
$84.4K
Toote Disainer
$101K
Müük
$92.4K
Tehniline Kliendihaldustöötaja
$92K
KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Varicent on Tarkvaraarenduse Juht aastase kogutasuga $141,924. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Varicent keskmine aastane kogutasu on $92,181.

