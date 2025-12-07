Ettevõtete kataloog
Valera Health
Keskmine Programmi Juht kogutasu in United States ettevõttes Valera Health ulatub $64.8K kuni $94.4K year kohta. Vaata ettevõtte Valera Health kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/7/2025

Keskmine Kogutasu

$74.4K - $84.8K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$64.8K$74.4K$84.8K$94.4K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

KKK

Kõrgeima palgaga Programmi Juht ametikoha palgapakett ettevõttes Valera Health in United States on aastase kogutasuga $94,400. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Valera Health Programmi Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $64,800.

Muud ressursid

