Ettevõtete kataloog
USPS
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
    Levels FYI Logo
  • Palgad
  • Infotehnoloog (IT)

  • Kõik Infotehnoloog (IT) Palgad

USPS Infotehnoloog (IT) Palgad

Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes USPS ulatub $61.5K kuni $87.8K year kohta. Vaata ettevõtte USPS kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$70.5K - $82.5K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$61.5K$70.5K$82.5K$87.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Vajame ainult 2 veel Infotehnoloog (IT) andmete sisestusts ettevõttes USPS avamiseks!

Kutsu oma sõpru ja kogukonda lisama palkasid anonüümselt vähem kui 60 sekundiga. Rohkem andmeid tähendab paremaid teadmisi sinusuguste tööotsijate ja meie kogukonna jaoks!

💰 Vaata kõiki Palgad

💪 Panusta Sinu palk


Panusta
Millised on karjääritasemed USPS?

Saa kinnitatud palgainfo oma postkasti

Telli kinnitatud Infotehnoloog (IT) pakkumised.Saad kompensatsiooni detailid emaili teel. Lisainfo

See sait on kaitstud reCAPTCHA ja Google Privaatsuspoliitikaga ja Kasutustingimustega kehtivad.

KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes USPS on aastase kogutasuga $87,750. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte USPS Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on $61,500.

Esiletõstetud töökohad

    USPS jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Amazon
  • Snap
  • Stripe
  • Netflix
  • Pinterest
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usps/salaries/information-technologist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.