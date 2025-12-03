Ettevõtete kataloog
U.S. Office of Personnel Management
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte
U.S. Office of Personnel Management Infotehnoloog (IT) Palgad

Keskmine Infotehnoloog (IT) kogutasu ettevõttes U.S. Office of Personnel Management ulatub $111K kuni $162K year kohta. Vaata ettevõtte U.S. Office of Personnel Management kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/3/2025

Keskmine Kogutasu

$127K - $145K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$111K$127K$145K$162K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed U.S. Office of Personnel Management?

KKK

Kõrgeima palgaga Infotehnoloog (IT) ametikoha palgapakett ettevõttes U.S. Office of Personnel Management on aastase kogutasuga $161,660. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte U.S. Office of Personnel Management Infotehnoloog (IT) ametikoha keskmine aastane kogutasu on $110,970.

