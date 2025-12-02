Ettevõtete kataloog
U.S. Geological Survey
Keskmine Andmeteadlane kogutasu in United States ettevõttes U.S. Geological Survey ulatub $111K kuni $161K year kohta. Vaata ettevõtte U.S. Geological Survey kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

$126K - $146K
Millised on karjääritasemed U.S. Geological Survey?

KKK

Kõrgeima palgaga Andmeteadlane ametikoha palgapakett ettevõttes U.S. Geological Survey in United States on aastase kogutasuga $160,650. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte U.S. Geological Survey Andmeteadlane ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $110,700.

