US Foods
US Foods Ärioperatsioonide Juht Palgad

Keskmine Ärioperatsioonide Juht kogutasu ettevõttes US Foods ulatub $72.9K kuni $104K year kohta. Vaata ettevõtte US Foods kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$82.8K - $98.1K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$72.9K$82.8K$98.1K$104K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed US Foods?

KKK

Kõrgeima palgaga Ärioperatsioonide Juht ametikoha palgapakett ettevõttes US Foods on aastase kogutasuga $103,500. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte US Foods Ärioperatsioonide Juht ametikoha keskmine aastane kogutasu on $72,900.

