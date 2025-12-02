Ettevõtete kataloog
U.S Department of State
U.S Department of State Ettevõtte Arendus Palgad

Keskmine Ettevõtte Arendus kogutasu ettevõttes U.S Department of State ulatub $117K kuni $166K year kohta. Vaata ettevõtte U.S Department of State kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$133K - $151K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$117K$133K$151K$166K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed U.S Department of State?

KKK

Kõrgeima palgaga Ettevõtte Arendus ametikoha palgapakett ettevõttes U.S Department of State on aastase kogutasuga $166,380. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte U.S Department of State Ettevõtte Arendus ametikoha keskmine aastane kogutasu on $117,030.

