Keskmine Personalijuht kogutasu in United States ettevõttes U.S Department of State ulatub $161K kuni $220K year kohta. Vaata ettevõtte U.S Department of State kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$174K - $207K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$161K$174K$207K$220K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed U.S Department of State?

Kõrgeima palgaga Personalijuht ametikoha palgapakett ettevõttes U.S Department of State in United States on aastase kogutasuga $220,225. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte U.S Department of State Personalijuht ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $160,860.

Muud ressursid

