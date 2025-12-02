Ettevõtete kataloog
U.S Department of State
U.S Department of State Administratiivassistent Palgad

Keskmine Administratiivassistent kogutasu in Argentina ettevõttes U.S Department of State ulatub ARS 21.98M kuni ARS 30M year kohta. Vaata ettevõtte U.S Department of State kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$17.9K - $21.6K
Argentina
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$16.7K$17.9K$21.6K$22.8K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed U.S Department of State?

KKK

Kõrgeima palgaga Administratiivassistent ametikoha palgapakett ettevõttes U.S Department of State in Argentina on aastase kogutasuga ARS 29,999,177. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte U.S Department of State Administratiivassistent ametikoha keskmine aastane kogutasu in Argentina on ARS 21,982,155.

Muud ressursid

