Keskmine Õigusosakond kogutasu in United States ettevõttes U.S. Chamber of Commerce ulatub $106K kuni $155K year kohta. Vaata ettevõtte U.S. Chamber of Commerce kogutasupakettide põhipalga, aktsiate ja boonuste jaotust. Viimati uuendatud: 12/2/2025

Keskmine Kogutasu

$122K - $139K
United States
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik
$106K$122K$139K$155K
Tavaline Vahemik
Võimalik Vahemik

Millised on karjääritasemed U.S. Chamber of Commerce?

KKK

Kõrgeima palgaga Õigusosakond ametikoha palgapakett ettevõttes U.S. Chamber of Commerce in United States on aastase kogutasuga $154,580. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte U.S. Chamber of Commerce Õigusosakond ametikoha keskmine aastane kogutasu in United States on $106,110.

