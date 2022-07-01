Ettevõtete kataloog
Upside
Töötate siin? Nõudke oma ettevõte

Upside Palgad

Upside palk ulatub $54,888 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $251,250 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Upside. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Toote Juht
Median $230K
Toote Disainer
$134K
Värbaja
$153K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Müük
Median $140K
Tarkvaraarendaja
$54.9K
Tarkvaraarenduse Juht
$251K
UX Uurija
$146K
Ei leia oma ametinimetust?

Otsi kõiki palku meie palgalehelt või lisa oma palk et aidata lehte avada.


KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Upside on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $251,250. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Upside keskmine aastane kogutasu on $146,228.

Esiletõstetud töökohad

    Upside jaoks ei leitud esiletõstetud töökohti

Seotud ettevõtted

  • Freedom Mortgage
  • First Command
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Venmo
  • TD Ameritrade
  • Vaata kõiki ettevõtteid ➜

Muud ressursid