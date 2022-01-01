UpKeep Palgad

Ettevõtete kataloog
UpKeep palk ulatub $66,665 kogutasus aastas Tarkvaraarendaja ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $145,000 Toote Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest UpKeep. Viimati uuendatud: 11/16/2025

Toote Juht
Median $145K
Müük
$119K
Tarkvaraarendaja
$66.7K

KKK

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes UpKeep on Toote Juht aastase kogutasuga $145,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte UpKeep keskmine aastane kogutasu on $119,400.

