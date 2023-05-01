Uphold Palgad

Ettevõtete kataloog
Uphold palk ulatub $64,675 kogutasus aastas Personaliosakond ametikoha jaoks madalaimas otsas kuni $490,000 Tarkvaraarenduse Juht ametikoha jaoks kõrgeimas otsas. Levels.fyi kogub anonüümseid ja kontrollitud palku praegustelt ja endistelt töötajatelt ettevõttest Uphold.

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Andmeteadlane
$151K
Personaliosakond
$64.7K
Tarkvaraarendaja
$109K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
Tarkvaraarenduse Juht
$490K
Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Uphold on Tarkvaraarenduse Juht at the Common Range Average level aastase kogutasuga $490,000. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Uphold keskmine aastane kogutasu on $130,090.

